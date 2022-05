La bibliothèque fait sa braderie Plounévez-Lochrist Plounévez-Lochrist Catégories d’évènement: Finistère

Plounévez-Lochrist Finistère Braderie des livres désherbés (enlevés du fonds) ou donnés entre 0.50 cts et 2€.

En présence d’Hervé Lossec et Claude Le Menn, spécialistes du monde léonard, qui dédicaceront leurs livres de 10h à 12h. bibliotheque@plounevez-lochrist.fr +33 2 98 61 68 90 http://www.bibliotheque-plounevez-lochrist.fr/ Braderie des livres désherbés (enlevés du fonds) ou donnés entre 0.50 cts et 2€.

