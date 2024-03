La bibliothèque du cinéma François Truffaut fait son Cinéma du réel Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris, samedi 4 mai 2024.

Du samedi 04 mai 2024 au samedi 25 mai 2024 :

samedi

de 15h00 à 17h00

.Public jeunes et adultes. gratuit

A l’occasion de la 46ème festival international du film documentaire du Cinéma du réel, la bibliothèque vous donne rendez-vous, en mai, pour découvrir toute l’étendue du documentaire, de l’essai et de l’expérimentation.

La bibliothèque du cinéma François Truffaut célèbre la 46e

édition du Cinéma du réel.

Au programme, cette année :

Samedi 4 mai – 15h

C’EST NOTRE HISTOIRE

Les

Mots qu’elles eurent un jour pourrait s’appeler Portrait de femmes entre

elles tant le mot

“sororité” vient immédiatement à l’esprit à regarder

encore et encore ces images filmées par Yann le Masson. Face à ces images de jeunes femmes

modernes, engagées et éprises de liberté – qui furent agents de liaison ou poseuses de bombe pendant la

guerre d’Algérie et sortaient des prisons françaises – celles qu’elles sont devenues aujourd’hui.

Les mots qu’elles eurent un jour (2024) de Raphaël Pillosio,

84’00 : En 1962, Yann Le Masson filme la parole

de militantes algériennes à leur sortie de prison en France. Plus de 50 ans après, alors que la bande

son a disparu, Raphaël Pillosio part à la recherche de ces femmes.

Samedi 11 mai – 15h

CONSTRUIRE UN PERSONNAGE

Deux

films de moyen métrage qui chacun à sa manière s’attache au récit d’une vie.

Capture (2024) de Jules Cruveiller, 39’00 : Cihan est un ancien prisonnier politique

kurde de Turquie. Le quotidien qu’il mène aujourd’hui en France ne laisse pas

présumer l’ampleur des mésaventures traversées à ses 20 ans dont le film fait

le récit.

Imperial Princess (2024) de Virgil Vernier, 48’00 : Lulia

vit seule à Monaco depuis le

départ de son père, retourné en Russie à cause des sanctions contre son pays.

Elle ne va plus en cours. Elle se sent de plus en plus seule et menacée.

Samedi 25 mai – 15h

DOUBLE SEANCE JEUNE CINEMA / JEUNES ADULTES

Chaque année, le Cinéma du réel propose de

découvrir de jeunes cinéastes aux manières de faire qui disent aussi l’évolution formelle d’un

cinéma documentaire en constante expansion.

Longtemps ce regard (2024) de Pierre Tonachella, 57’00 : Souvenirs épars d’années passées dans un village, où les amitiés, le quotidien prolétaire, l’errance et les champs plats

sont célébrés au cours d’un cheminement poétique et politique.

Boolean vivarium (2024) de Nicolas Bailleul, 55’00 : Dans une maison isolée du monde, Léo et

Nicolas s’attèlent à la création de “Vivarium”, un jeu vidéo dans lequel on assiste au pourrissement

d’une maison inhabitée. Un jeu qui fait étrangement écho au lieu où les

protagonistes peinent à cohabiter.

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma 75001

Contact : +33140262933 bibliotheque.cinema@paris.fr

L’Image d’après Extrait du film documentaire Longtemps ce regard par Pierre Tonachella