La bibliothèque disparue des Jacobins Couvent des Jacobins Toulouse, jeudi 23 mai 2024.

La bibliothèque disparue des Jacobins Conférence organisée dans le cadre du festival L »Histoire à venir. Jeudi 23 mai, 18h30 Couvent des Jacobins Entrée libre sur inscription : contact@lhistoireavenir.eu

Une bibliothèque rendue notable par son caractère accessible

Réputée pour sa collection riche et diversifiée, couvrant une gamme étendue de sujets allant des arts et de la littérature à la science et à la théologie, la bibliothèque des Jacobins vous livre ses secrets à travers l’intervention d’Émilie Nadal.

Un centre de connaissances et de culture dans la région

L’historienne Émilie Nadal vous embarque à la découverte de la bibliothèque disparue des Jacobins, lieu exceptionnel abritant une collection éclectique d’ouvrages interdits, ésotériques et académiques, qui ont contribué à la réputation du couvent en tant que centre de connaissances et de culture. Bien qu’elle ait abrité des ouvrages ésotériques et des textes réservés à une élite intellectuelle, elle était également ouverte à ceux qui recherchaient le savoir et l’éducation.

