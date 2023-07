La Bibliothèque de nos rêves Bibliothèque Assia Djebar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris La Bibliothèque de nos rêves Bibliothèque Assia Djebar Paris, 15 septembre 2023, Paris. Le samedi 16 septembre 2023

de 10h00 à 18h00

Le vendredi 15 septembre 2023

de 13h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Faites l’expérience de la visite d’un prototype d’une bibliothèque onirique où l’imagination n’a plus de limites. Visite en accès libre. Le temps d’une exposition

éphémère, les livres font de la place aux rêves de nos publics : quand

certains imaginent une bibliothèque en bord de mer, d’autres rêvent de plonger

dans une piscine à boules multicolores. Des glaces et de la barbe à papa pour

les enfants, un solarium pour les plus grands ; les usagers ont rêvé en

grand. Dans le cadre du parcours

urbain « Ville Imaginaire » organisé par l’association Double Face Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114

