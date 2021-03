La Bibliothèque Chimurenga Bibliothèque publique d’information / Centre Pompidou, 2 avril 2021-2 avril 2021, Paris.

**Dans le cadre de la Saison Africa 2020 (reportée en 2021), le Centre Pompidou et la Bibliothèque publique d’information ont donné carte blanche au collectif sud-africain Chimurenga. Il propose ainsi, du 2 avril au 3 mai, une nouvelle édition de la Chimurenga Library à la Bpi. La Chimurenga Library est une intervention au long cours qui produit des connaissances en vue de réimaginer la bibliothèque comme un laboratoire de curiosité étendue, de réflexion critique, de rêverie, d’implication sociopolitique, de fête et de lecture. Initiée et présentée par le collectif Chimurenga depuis 2009, elle offre l’opportunité d’investir la bibliothèque en tant qu’espace conceptuel et physique dans lequel la mémoire est préservée, l’histoire décidée et leurs réactivations possibles.** Cette nouvelle édition – « La Bibliothèque Chimurenga » – prend la forme d’une « Étude noire » des collections de la Bpi, afin d’enquêter sur les généalogies de l’imagination radicale noire dans le monde francophone. Initié en 2002 par Ntone Edjabe – journaliste et musicien d’origine camerounaise, né en 1970 à Douala, il vit et travaille à Cape Town en Afrique du Sud – Chimurenga est un objet en constante transformation et une plateforme panafricaine qui mêle art et politique. Ses membres actuels sont : Graeme Arendse, Moses Marz, Bongani Kona, Asanda Kaka, Bianca Van Rooi, Mamadou Diallo, Eva Munyiri et Ntone Edjabe. « La Bibliothèque Chimurenga » opère par la dissémination des savoirs et l’infiltration des outils à travers : – **Une installation bibliographique** qui se matérialise par une cartographie mettant en relation l’archive « visible » des Études noires présente dans la collection de la Bpi avec une archive « cachée » qui provient de la production intellectuelle, artistique et politique des Noirs dans le monde francophone. Cette mise en relation produit un système alternatif de classification du contenu de la Bpi, visible à travers des signets entre les livres figurants des ouvrages importants des Études noires. Puis, des lignes au sol qui forment de nouvelles routes de lecture, scandées par des citations sélectionnées par le collectif de chercheurs, invitent les visiteurs à parcourir la bibliothèque. **- Une exposition**, ou espace de lecture, point de convergence des routes de lecture au niveau 2 de la Bpi. Dans cet espace se déploient diagrammes, images, fac-similés de livres, revues et disques en lien avec les axes de recherche du collectif. **- Un numéro spécial de la revue** _**The Chronic**_, co-édité avec le Centre Pompidou, disponible dans l’espace de lecture et à la Librairie du Centre Pompidou à partir du 9 avril. Un événement autour de cette parution aura lieu à la Cité internationale des arts au printemps / été 2021 (date à confirmer). **- Une intervention de la Pan African Space Station (PASS)**, entre avril et mai 2021. Fondée en 2008 par Chimurenga, la Pan African Space Station (PASS) est un studio radio live éphémère. Diffusée en direct sur internet, le PASS prendra ses quartiers dans deux villes différentes : Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Montreuil (Ile-de-France). **Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Africa2020, avec le soutien de l’Institut français et du Comité des mécènes de la Saison Africa2020.** **En partenariat avec la Cité internationale des arts.**

