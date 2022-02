La bibliothèque aux bébés en mars Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul Catégories d’évènement: Oise

Villers-Saint-Paul

La bibliothèque aux bébés en mars Villers-Saint-Paul, 17 mars 2022, Villers-Saint-Paul. La bibliothèque aux bébés en mars Villers-Saint-Paul

2022-03-17 – 2022-03-17

Villers-Saint-Paul Oise Villers-Saint-Paul Un jeudi par mois venez partager avec vos tout petits, le plaisir d’écouter et de lire des histoires adaptées aux très jeunes lecteurs de 3 mois à 3 ans à la bibliothèque Colette. Vous pensez que votre bébé est trop petit pour les livres ? Pas du tout ! Pour votre bébé, regarder un livre avec vous est un moment de plaisir parce qu’il est collé à vous et entend votre voix. C’est en famille que la lecture produit ses meilleurs résultats. Les histoires lues aux tout-petits nourrissent et développent leur imaginaire. Elles leur permettent de rêver et de créer leurs propres histoires. La lecture est un moment fort où l’enfant va ressentir des émotions. Il s’agit d’offrir aux tout-petits l’occasion de connaître le plaisir à écouter des histoires. Prochaines dates: 7 avril, 19 mai.

Places limitées – Gratuit – Renseignements et inscriptions à la bibliothèque. Un jeudi par mois venez partager avec vos tout petits, le plaisir d’écouter et de lire des histoires adaptées aux très jeunes lecteurs de 3 mois à 3 ans à la bibliothèque Colette. Vous pensez que votre bébé est trop petit pour les livres ? Pas du tout ! Pour votre bébé, regarder un livre avec vous est un moment de plaisir parce qu’il est collé à vous et entend votre voix. C’est en famille que la lecture produit ses meilleurs résultats. Les histoires lues aux tout-petits nourrissent et développent leur imaginaire. Elles leur permettent de rêver et de créer leurs propres histoires. La lecture est un moment fort où l’enfant va ressentir des émotions. Il s’agit d’offrir aux tout-petits l’occasion de connaître le plaisir à écouter des histoires. Prochaines dates: 7 avril, 19 mai.

Places limitées – Gratuit – Renseignements et inscriptions à la bibliothèque. bibliotheque@villers-saint-paul.fr +33 3 44 74 51 52 Un jeudi par mois venez partager avec vos tout petits, le plaisir d’écouter et de lire des histoires adaptées aux très jeunes lecteurs de 3 mois à 3 ans à la bibliothèque Colette. Vous pensez que votre bébé est trop petit pour les livres ? Pas du tout ! Pour votre bébé, regarder un livre avec vous est un moment de plaisir parce qu’il est collé à vous et entend votre voix. C’est en famille que la lecture produit ses meilleurs résultats. Les histoires lues aux tout-petits nourrissent et développent leur imaginaire. Elles leur permettent de rêver et de créer leurs propres histoires. La lecture est un moment fort où l’enfant va ressentir des émotions. Il s’agit d’offrir aux tout-petits l’occasion de connaître le plaisir à écouter des histoires. Prochaines dates: 7 avril, 19 mai.

Places limitées – Gratuit – Renseignements et inscriptions à la bibliothèque. Ville de Villers-saint-paul

Villers-Saint-Paul

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Villers-Saint-Paul Autres Lieu Villers-Saint-Paul Adresse Ville Villers-Saint-Paul lieuville Villers-Saint-Paul Departement Oise

Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-saint-paul/

La bibliothèque aux bébés en mars Villers-Saint-Paul 2022-03-17 was last modified: by La bibliothèque aux bébés en mars Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul 17 mars 2022 Oise Villers-Saint-Paul

Villers-Saint-Paul Oise