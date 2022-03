La bibliothèque augmentée Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

La bibliothèque augmentée Arcachon, 18 janvier 2022, Arcachon.

2022-01-18 – 2022-01-18

Arcachon Gironde Venez découvrir avec un animateur, les

ressources numériques de la Médiathèque :

films, livres, musiques, autoformations… Venez découvrir avec un animateur, les

ressources numériques de la Médiathèque :

+33 5 57 52 98 98

ressources numériques de la Médiathèque :

© Mairie Arcachon

Arcachon

