La bibliothèque au marché – « Chasse au Trésors » Plouguerneau, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Plouguerneau. La bibliothèque au marché – « Chasse au Trésors » 2021-07-22 – 2021-07-22 Devant l’Office de Tourisme 6 Place de l’Europe

Pendant les mois de juillet et août, la bibliothèque sera présente sur le marché de Plouguerneau, devant l'office de tourisme, tous les jeudis matin de 10h à 12h.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouguerneau Étiquettes évènement : Autres Lieu Plouguerneau Adresse Devant l'Office de Tourisme 6 Place de l'Europe Ville Plouguerneau lieuville 48.60674#-4.50727