La bibliothèque Andrée Chedid souffle ses 50 bougies Bibliothèque Andrée Chedid Paris, vendredi 26 avril 2024.

Du jeudi 02 mai 2024 au samedi 29 juin 2024 :

Le samedi 08 juin 2024

de 16h00 à 17h30

Le samedi 01 juin 2024

de 15h30 à 16h30

Le samedi 25 mai 2024

de 18h00 à 23h00

Le samedi 25 mai 2024

de 10h30 à 11h30

Le jeudi 23 mai 2024

de 18h00 à 19h00

Le jeudi 16 mai 2024

de 18h00 à 19h00

Le samedi 04 mai 2024

de 15h30 à 16h30

Le vendredi 26 avril 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Le 2 mai 1974 , la bibliothèque ouvrait ses portes. Pour fêter cet anniversaire, l’équipe a imaginé un ensemble de festivités, d’avril à septembre 2024.

On n’a pas tous les jours 50 ans…et pour l’occasion, les bibliothécaires vous proposent de vous replonger au cœur des Seventies. Il y aura des animations pour les petits (Heure du conte spéciale Seventies), pour les grands (conférence cinéma, café vinyle..) et pour tous (exposition de photos de la bibliothèque et du quartier, exposition de vinyles, défilé, concert, soirée anniversaire..). Nous vous attendons pour partager ces moments festifs !

Voici en détail le programme des festivités :

– Vendredi 26 avril à 19h : Regards sur le cinéma de 1974 animée par les bibliothécaires (entrée libre)

– Du samedi 2 mai au samedi 29 juin : Exposition photographique de la bibliothèque dans les années 1970 (entrée libre)

– Du samedi 2 mai au samedi 1er juin : exposition de pochettes de vinyles couvrant les années 1970 (entrée libre)

– Samedi 4 mai à 15h30 : conférence sur la dalle Beaugrenelle par Madame Hoarau-Beauval (entrée libre)

– Du mardi 14 mai au samedi 1er juin : Showroom des années 1970 (entrée libre)

– Jeudis 16 et 23 mai à 18h : Escape Game ( à partir de 14 ans, sur réservation uniquement)

– Samedi 25 mai à 10h30 et 11h : Heure du conte spéciale Seventies (pour enfants, sur réservation uniquement)

– Samedi 25 mai dès 18h : soirée anniversaire (défilé, apéro dinatoire, concert de jazz et surprises !), entrée libre

– Samedi 1er juin à 15h30 : Café vinyle (entrée libre)

-Samedi 8 juin à 16h : concert de musique de chambre, spécial années 1970 (entrée libre)

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015

Contact :

© clément Dorval