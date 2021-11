La bibliomobile s’invite au marché dominicale Ciboure, 19 décembre 2021, Ciboure.

La bibliomobile s’invite au marché dominicale Place du Fronton Fronton Ciboure

2021-12-19 09:00:00 – 2021-12-19 10:30:00 Place du Fronton Fronton

Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Sous le chapiteau du fronton, un espace détente et lecture vous sera totalement dédié. Toute la matinée, installez-vous confortablement pour lire ou écouter des histoires. Adultes, enfants et familles sont les bienvenus !

Et à 10h, rassemblons-nous autour d’un raconte-tapis pour rêver à des histoires de magie, de cirque, de clown et d’animaux.

Avec Geneviève de l’association Contes en balade et Maryse de la médiathèque.

Sous le chapiteau du fronton, un espace détente et lecture vous sera totalement dédié. Toute la matinée, installez-vous confortablement pour lire ou écouter des histoires. Adultes, enfants et familles sont les bienvenus !

Et à 10h, rassemblons-nous autour d’un raconte-tapis pour rêver à des histoires de magie, de cirque, de clown et d’animaux.

Avec Geneviève de l’association Contes en balade et Maryse de la médiathèque.

Sous le chapiteau du fronton, un espace détente et lecture vous sera totalement dédié. Toute la matinée, installez-vous confortablement pour lire ou écouter des histoires. Adultes, enfants et familles sont les bienvenus !

Et à 10h, rassemblons-nous autour d’un raconte-tapis pour rêver à des histoires de magie, de cirque, de clown et d’animaux.

Avec Geneviève de l’association Contes en balade et Maryse de la médiathèque.

Place du Fronton Fronton Ciboure

dernière mise à jour : 2021-11-12 par