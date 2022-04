La Bibliocyclette Marseille 1er Arrondissement, 6 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement.

La Bibliocyclette Marseille 1er Arrondissement

2022-04-06 14:30:00 – 2022-04-27 17:30:00

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

La Bibliocyclette de Fotokino est une bibliothèque de rue itinérante chargée d’une centaine de livres jeunesse et du mobilier nécessaire à la création d’une aire de lecture éphémère. De mars à octobre, la Bibliocyclette et ses cyclistes-bibliothécaires s’installent dans Marseille pour proposer aux enfants des après-midis lecture en plein air et au soleil.



Retrouvez-nous de 14h30 à 17h30 les mercredis suivants du mois d’avril :



→ Mercredi 6 avril au Square Labadié

→ Mercredi 13 avril au jardin du CCO Bernard Dubois

→ Mercredi 20 avril au Square Labadié, atelier foot avec Lisa Laubreaux

→ Mercredi 27 avril au jardin du CCO Bernard Dubois

Coin lecture itinérant pour la jeunesse.

https://fotokino.org/bibliocyclette/

Marseille 1er Arrondissement

