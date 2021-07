Mespaul Mespaul Finistère, Mespaul La biblio-brouette débarque à Sainte-Catherine Mespaul Mespaul Catégories d’évènement: Finistère

La biblio-brouette débarque à Sainte-Catherine
2021-07-21

Mespaul Finistère Mespaul Dans le cadre de l’opération nationale « Partir en livre ». Pour partager un moment convivial, une centaine de livres récents seront proposés pour tous les âges et tous les goûts, à lire sur place, les parents qui le souhaitent pourront lire des histoires aux enfants. Ouvert à tous – Abonnés ou non – Les abonnés pourront emprunter un livre à la fin. Les règles sanitaires en vigueur seront respectées.

Si mauvais temps la manifestation sera reportée au lendemain même heure.
biblio.mespaul@orange.fr

Si mauvais temps la manifestation sera reportée au lendemain même heure. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Mespaul

