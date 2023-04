Rencontre avec Gaëlle Josse La Bibli Joinville-le-Pont Catégories d’Évènement: Joinville-le-Pont

Rencontre avec Gaëlle Josse La Bibli, 14 avril 2023, Joinville-le-Pont. Rencontre avec Gaëlle Josse Vendredi 14 avril, 18h30 La Bibli Inscription en ligne, par téléphone au 01 49 76 60 32, ou par e-mail à : bibli@joinvillelepont.fr Ne ratez pas l’occasion de rencontrer Gaëlle Josse pour son dernier roman, La nuit des pères. Appelée par son frère Olivier, Isabelle rejoint le village des Alpes où ils sont nés. La santé de leur père, ancien guide de montagne, décline, il entre dans les brumes de l’oubli.

Après de longues années d’absence, elle appréhende ce retour. C’est l’ultime possibilité, peut-être, de comprendre qui était ce père si destructeur, si difficile à aimer.

Entre eux trois, pendant quelques jours, l’histoire familiale va se nouer et se dénouer. ➡️ Inscription par téléphone au 01 49 76 60 32, ou par e-mail à : bibli@joinvillelepont.fr La Bibli 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont 94340 Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:bibli@joinvillelepont.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

