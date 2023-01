Spectacle : Léon du vent dans les plumes La Bibli Joinville-le-Pont Catégories d’Évènement: Joinville-le-Pont

Spectacle : Léon du vent dans les plumes Samedi 28 janvier, 10h30, 16h30 La Bibli

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans. Inscriptions à partir du 28 décembre sur place, par téléphone au 01 49 76 60 32, ou par e-mail à : bibli@joinvillelepont.fr

Spectacle : Léon du vent dans les plumes
La Bibli
23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont

Comptines, clown et théâtre ébouriffant par la compagnie La Sensible en lien avec l'exposition « Les murs ont des oreilles ». Pour ses amis, Léon a cuisiné une grande galette avec des miettes de thon pour Otarie et des feuilles de laitue hachées menues pour Tortue.

Quelle recette fabuleusement délicieuse !

Un spectacle dans lequel Léon saute d’une comptine à l’autre et nous éclabousse avec humour.

