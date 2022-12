Nuit de la lecture La Bibli Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Nuit de la lecture La Bibli, 21 janvier 2023, Joinville-le-Pont. Nuit de la lecture Samedi 21 janvier 2023, 10h00 La Bibli Nuit de la lecture La Bibli 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont 94340 Val-de-Marne Île-de-France Venez vous faire peur à la Bibli pour la Nuit de la Lecture le 21 janvier 2023 ! Au programme : des comptines, des lectures, des ateliers de création et des découvertes littéraires. Oserez-vous emprunter à l’aveugle et tenter le quiz concocté par les bibliothécaires ? Toutes les animations sont sur entrée libre : ➡️ Le livre mystère de 10h à 20h : laissez-vous surprendre en empruntant un livre sur le thème de la peur ➡️ Les petites bêtes de Julia Chausson de 17h à 18h : Lectures, comptines et jeux autour de l’exposition « Les murs ont des oreilles » pour les enfants de 2 à 5 ans ➡️ Le petit atelier tamponné de 17h à 18h45 : Création de mini-livres avec les tampons de l’exposition de Julia Chausson pour les enfants à partir de 3 ans ➡️ Les histoires à faire peur de 18h à 19h : Lectures dans la pénombre pour les enfants à partir de 5 ans ➡️ Quiz littéraire de la peur de 19h à 20h : Saurez-vous répondre aux questions diaboliques des bibliothécaires ? Pour tous à partir de 7 ans Urne participative : Du 3 au 18 janvier partagez vos idées de lectures effrayantes, elles seront ajoutées aux propositions des bibliothécaires pour le livre mystère.

