Inscription sur place, par téléphone au 01 49 76 60 32, ou par e-mail à : bibli@joinvillelepont.fr.

Atelier jeux : Le loups, les crocos et les coucous La Bibli 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont 94340 Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:bibli@joinvillelepont.fr »}] Atelier pour découvrir trois jeux tirés de l’exposition « Les murs ont des oreilles » de Julia Chausson : – Le mémo du loup : grand jeu de mémory collectif où les enfants jouent tous ensemble contre le loup – Le jeu des crocos : jeu de construction pour inventer de nouveaux crocodiles – Le cache-cache des coucous : un puzzle pour permettre au hibou de disparaître parmi les coucous Le samedi 14 janvier 2023 de 10:30 à 11:30

Pour les enfants à partir de 4 ans

Public : Enfants

Catégorie Atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T10:30:00+01:00

2023-01-14T11:30:00+01:00

