Expo : Les murs ont des oreilles La Bibli, 13 janvier 2023, Joinville-le-Pont. Expo : Les murs ont des oreilles Vendredi 13 janvier 2023, 13h30 La Bibli Expo : Les murs ont des oreilles La Bibli 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont 94340 Val-de-Marne Île-de-France La Bibli vous propose de découvrir l’univers de Julia Chausson à travers une exposition ludique conçue par l’autrice. « Lire à l’abri d’une drôle de cabane qui a des oreilles. Gazouillis ou mélodies, ces oreilles-là aiment entendre des ritournelles. S’amuser à compter les 12 cerises. En les faisant pivoter, elles sont croquées. Où sont les gourmands? Une girafe, c’est bien haut pour une petite bête ! Mais elle grimpe si on la pousse un peu ! Dans cette pomme rouge, on voit un petit trou. C’est l’entrée d’une longue maison labyrinthique que l’on visite du bout du doigt. Qui habite ici? Et si on lisait perché dans les arbres ! Un petit fauteuil de feuilles, pour lire tout près du hibou. L’alouette est toute nue. Hop ! On la rhabille ! Avec une peau de léopard ou une robe à pois, pourquoi pas? » Deux séances spéciales avec les bibliothécaires (entrée libre sans inscription) : Mercredi 25 janvier de 10h30 à 11h30 : Découverte de l’exposition pour les enfants de 6 mois à 3 ans

Mercredi 8 février de 10h30 à 11h30 : Atelier-jeux autour de l’exposition pour les enfants à partir de 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T13:30:00+01:00

2023-01-13T18:00:00+01:00

