2022-03-26 – 2022-03-26

LECTURE & RENCONTRE

à partir de 10 ans

Invité : Brahim Metiba

Pour l’ouverture de notre série “La bibliothèque des garçons”, consacré aux œuvres contemporaines, nous invitons notre ami écrivain Brahim Metiba. Au programme, deux de ses récits : Ma mère et moi. L’histoire d’amour et de dialogue impossible entre un fils et sa mère. Lui, 37 ans, né en Algérie, habite en France depuis 14 ans. Elle, vit en Algérie. Il est intellectuel. Elle ne sait ni lire ni écrire. Il est homosexuel. Elle aimerait qu’il se marie avec une musulmane. Comme elle aime les histoires, il a l’idée de lui lire, jour après jour, Le Livre de ma mère, d’Albert Cohen. Il espère que les questions abordées susciteront un échange avec sa mère… Tu reviendras. Un homme, qui vit à Paris, décide de retourner parmi les siens après dix ans d’absence. L’Algérie lui manque, la mort de son père est imminente. Les relations sont rompues depuis l’annonce de son homosexualité. L’idée lui vient de consigner son voyage dans un journal. Écrire dans un souffle l’histoire d’un retour, pour conjurer les tourments et ne rien oublier. La lecture des textes sera entrecoupée d’un entracte (soupes et gâteaux au bar), et prolongée par un échange en présence de l’auteur. Avec

Marie-Christine Vacavant, Ludovic Lemarié,

Saint-Valery-sur-Somme

