Lune Rousse – Stage BI-goût théâtre/arts plastiques La Bibi, 17 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Stage mélangeant théâtre/arts plastiques. Représentation du stage le vendredi 21 juillet à 17h30.

Encadré par May-Lisa Lebert et Romain Sadier.

Prévoir son petit pique-nique ou son petit plat à réchauffer pour les midis.

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet, de 10h à 17h, pour les enfants de 8 à 12 ans..

Lundi 2023-07-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-21 18:30:00. .

La Bibi Place Guillouard

Caen 14000 Calvados Normandie



Course combining theater and visual arts. Performance on Friday, July 21 at 5:30pm.

Supervised by May-Lisa Lebert and Romain Sadier.

Bring your own picnic or small dish to heat up for lunch.

Monday July 17 to Friday July 21, 10am to 5pm, for children aged 8 to 12.

Curso que combina teatro y artes visuales. Actuación el viernes 21 de julio a las 17.30 h.

Dirigido por May-Lisa Lebert y Romain Sadier.

Traer un picnic o un pequeño plato para calentar para el almuerzo.

Del lunes 17 al viernes 21 de julio, de 10.00 a 17.00 h, para niños de 8 a 12 años.

Praktikum mit einer Mischung aus Theater und bildender Kunst. Aufführung des Workshops am Freitag, den 21. Juli um 17:30 Uhr.

Betreut von May-Lisa Lebert und Romain Sadier.

Ein kleines Picknick oder ein kleines Gericht zum Aufwärmen für die Mittagsstunden mitbringen.

Montag, 17. Juli, bis Freitag, 21. Juli, von 10 bis 17 Uhr, für Kinder von 8 bis 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité