Stage Abeilles – Stage Bi-goût Arts plastiques /Apiculture La Bibi, 12 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Venez participer au stage de découverte du monde des abeilles par l’art ! Au programme :Visite et présentation de la ruche, faites par une professionnelle de l’association les Petits Carrés de Caen. Pour la visite des ruches de la bibi, les tenues sont prêtées par l’association.

Exposition du stage le vendredi 14 juillet

Encadré par Charlotte Paul et Amélie Pérennou.

Du mercredi 12 juillet au vendredi 14 juillet de 9h30 à 12h30 (exception mercredi 12 juillet – de 9h30 à 17h pour les enfants de 6 à 8 ans.

Attention : ne pas oublier d’amener un pique-nique le mercredi..

Jeudi 2023-07-12 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-14 12:30:00. .

La Bibi Place Guillouard

Caen 14000 Calvados Normandie



Come and take part in a course to discover the world of bees through art! Program: Visit and presentation of the beehive by a professional from the association Les Petits Carrés de Caen. For the visit to the bibi hives, outfits are loaned by the association.

Workshop exhibition on Friday, July 14

Supervised by Charlotte Paul and Amélie Pérennou.

Wednesday July 12 to Friday July 14, 9.30am to 12.30pm (except Wednesday July 12 – 9.30am to 5pm for children aged 6 to 8.

Please note: don’t forget to bring a picnic on Wednesdays.

Participe en un curso sobre el mundo de las abejas a través del arte En el programa: Visita y presentación de la colmena por un profesional de la asociación Petits Carrés de Caen. Para la visita a las colmenas bibi, la asociación prestará los trajes.

Exposición del curso el viernes 14 de julio

Dirigida por Charlotte Paul y Amélie Pérennou.

Del miércoles 12 de julio al viernes 14 de julio, de 9.30 a 12.30 h (excepto el miércoles 12 de julio, de 9.30 a 17 h para los niños de 6 a 8 años.

Atención: no olvide traer un picnic los miércoles.

Nehmen Sie an einem Workshop teil, um die Welt der Bienen durch Kunst zu entdecken! Auf dem Programm stehen:Besuch und Vorstellung des Bienenstocks, durchgeführt von einer Fachkraft des Vereins Les Petits Carrés aus Caen. Für den Besuch der Bienenstöcke in der Bibi werden die Outfits von der Vereinigung ausgeliehen.

Ausstellung des Praktikums am Freitag, den 14. Juli

Betreut von Charlotte Paul und Amélie Pérennou.

Von Mittwoch, 12. Juli, bis Freitag, 14. Juli, von 9.30 bis 12.30 Uhr (Ausnahme Mittwoch, 12. Juli – von 9.30 bis 17 Uhr für Kinder von 6 bis 8 Jahren.

Achtung: Vergessen Sie nicht, am Mittwoch ein Picknick mitzubringen.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité