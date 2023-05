Life on Mars – Stage Bi-goût théâtre/cinéma La Bibi, 10 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Stage mélangeant théâtre et cinéma, abordant la vie sur Mars, pour continuer notre série des stages autour de l’espace.

Représentation du stage le vendredi 14 juillet à 17h30.

Encadré par Yohann Allex et Stéphanie Brault.

Prévoir son petit pique-nique ou son petit plat à réchauffer pour les midis.

Du lundi 10 au vendredi 14 juillet, de 10h à 17h, pour les enfants de 8 à 12 ans..

Lundi 2023-07-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-14 18:30:00. .

La Bibi Place Guillouard

Caen 14000 Calvados Normandie



A combination of theater and film, with a focus on life on Mars, to continue our series of space workshops.

Performance on Friday, July 14 at 5:30pm.

Supervised by Yohann Allex and Stéphanie Brault.

Bring your own picnic or small dish to heat up for lunch.

Monday July 10 to Friday July 14, 10am to 5pm, for children aged 8 to 12.

Un curso que combina teatro y cine, sobre la vida en Marte, para continuar nuestra serie de cursos relacionados con el espacio.

El curso se representará el viernes 14 de julio a las 17.30 horas.

Dirigido por Yohann Allex y Stéphanie Brault.

Traiga un picnic o un pequeño plato para calentar para el almuerzo.

Del lunes 10 al viernes 14 de julio, de 10.00 a 17.00 h, para niños de 8 a 12 años.

Ein Workshop mit einer Mischung aus Theater und Film, der sich mit dem Leben auf dem Mars befasst, um unsere Reihe von Workshops rund um den Weltraum fortzusetzen.

Aufführung des Workshops am Freitag, den 14. Juli um 17:30 Uhr.

Betreut von Yohann Allex und Stéphanie Brault.

Ein kleines Picknick oder ein kleines Gericht zum Aufwärmen für die Mittagsstunden mitbringen.

Montag, 10. Juli, bis Freitag, 14. Juli, von 10 bis 17 Uhr, für Kinder von 8 bis 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité