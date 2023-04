Réunion d’information : Songe d’une nuit d’andaine La Bibi, 24 avril 2023, Caen.

Réunion d’information le 24 avril à la Bibi

En deux semaines d’une grande intensité, nous nous donnons pour mission au cours de ce stage réalisation de recréer «Le Songe d’une nuit d’été» à notre façon et en nous appuyant sur les légendes bagnolaises. Une belle ambition !

Parler d’amour, se raconter des histoires fantastiques, s’amuser à jouer, quand dans l’actualité tout nous amène à la colère ou à la déprime, est une proposition artistique à contre-courant. Du baume au coeur dans ce monde de brutes. Nous jouerons le plus souvent dehors, in situ, au pays des fées et des sources revigorantes. Les éléments nous dépassent, ils sont plus forts que nous et ils jouent même avec nos sentiments.

Les stagiaires, encadrés par deux comédiens professionnels (Cléa Michelini & Guillaume Hincky) et le metteur en scène de la Compagnie amavada, pourront découvrir ou approfondir certaines techniques théâtrales en vivant les affres et les plaisirs de la création. À plusieurs reprises (en fin de première semaine et sur toute la durée du dernier week-end), nous présenterons nos travaux au public que nous inviterons à vivre, avec nous, l’émotion d’un spectacle déambulatoire et immersif

Les stagiaires participeront à certaines tâches liées à la vie en collectif. Pour la cuisine, ils seront missionnés par notre chef Bubu Pagier qui établira les menus mais qui aura besoin d’aide pour les réaliser. Par ailleurs, nous limiterons l’utilisation des portables afin de nous concentrer sur nos objectifs artistiques et de se fabriquer la bulle dépaysante, constructive, confraternelle et créative qui sied à une véritable compagnie d’artistes.

Direction du stage – Valéry Dekowski

Direction d’acteur et mises en scène – Cléa Michelini & Guillaume Hincky

Écriture – Alice Barbier, Nicolas Sorel & Valéry Dekowski

Musique – Pierre Millet.

2023-04-24

La Bibi Place Louis Guillouard

Caen 14000 Calvados Normandie



Information meeting on April 24 at the Bibi

In two weeks of great intensity, our mission during this workshop is to recreate « A Midsummer Night’s Dream » in our own way and based on the legends of Bagnol. A great ambition!

Talking about love, telling fantastic stories, having fun playing, when everything in the news leads us to anger or depression, is an artistic proposal against the tide. It is a balm to the heart in this world of brutes. We will play mostly outside, in situ, in the land of fairies and invigorating springs. The elements overtake us, they are stronger than us and they even play with our feelings.

The trainees, supervised by two professional actors (Cléa Michelini & Guillaume Hincky) and the director of the Compagnie amavada, will be able to discover or deepen certain theatrical techniques while living the torments and pleasures of creation. On several occasions (at the end of the first week and throughout the last weekend), we will present our work to the public, who will be invited to experience, with us, the emotion of an immersive and ambulatory show

The trainees will participate in certain tasks related to the life in collective. For the kitchen, they will be assigned by our chef Bubu Pagier who will establish the menus but will need help to realize them. In addition, we will limit the use of cell phones in order to concentrate on our artistic objectives and to create the relaxing, constructive, friendly and creative bubble that befits a true company of artists.

Course director – Valéry Dekowski

Acting and directing – Cléa Michelini & Guillaume Hincky

Writing – Alice Barbier, Nicolas Sorel & Valéry Dekowski

Music – Pierre Millet

Reunión informativa el 24 de abril en el Bibi

En una quincena de gran intensidad, nos hemos propuesto recrear « El sueño de una noche de verano » a nuestra manera, basándonos en las leyendas de Bagnol. ¡Una gran ambición!

Hablar de amor, contar historias fantásticas, divertirse jugando, cuando todo en la actualidad nos lleva a la ira o a la depresión, es una propuesta artística a contracorriente. Es un bálsamo para el corazón en este mundo de brutos. Jugaremos sobre todo al aire libre, in situ, en el país de las hadas y de las fuentes tonificantes. Los elementos nos superan, son más fuertes que nosotros e incluso juegan con nuestros sentimientos.

Los cursillistas, supervisados por dos actores profesionales (Cléa Michelini & Guillaume Hincky) y el director de la Compagnie amavada, podrán descubrir o profundizar ciertas técnicas teatrales viviendo los tormentos y los placeres de la creación. En varias ocasiones (al final de la primera semana y a lo largo del último fin de semana), presentaremos nuestro trabajo al público, que será invitado a vivir con nosotros la emoción de un espectáculo inmersivo y ambulante

Los aprendices participarán en determinadas tareas relacionadas con la vida colectiva. Para la cocina, contarán con la ayuda de nuestro chef Bubu Pagier, que elaborará los menús pero necesitará ayuda para confeccionarlos. Además, limitaremos el uso del teléfono móvil para concentrarnos en nuestros objetivos artísticos y crear la burbuja exótica, constructiva, fraternal y creativa que corresponde a una verdadera compañía de artistas.

Director del curso – Valéry Dekowski

Interpretación y dirección – Cléa Michelini & Guillaume Hincky

Escritura – Alice Barbier, Nicolas Sorel & Valéry Dekowski

Música – Pierre Millet

Informationsveranstaltung am 24. April in der Bibi

In zwei sehr intensiven Wochen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den « Sommernachtstraum » auf unsere Weise und mithilfe der Legenden von Bagnolais neu zu erschaffen. Das ist ein großes Ziel!

Über die Liebe zu sprechen, sich fantastische Geschichten zu erzählen, Spaß am Spiel zu haben, wenn uns in der heutigen Zeit alles zu Wut oder Depressionen verleitet, ist ein künstlerischer Vorschlag, der gegen den Strom schwimmt. Balsam für das Herz in dieser brutalen Welt. Wir werden meistens draußen spielen, in situ, im Land der Feen und der belebenden Quellen. Die Elemente überragen uns, sie sind stärker als wir und spielen sogar mit unseren Gefühlen.

Die Praktikanten werden von zwei professionellen Schauspielern (Cléa Michelini & Guillaume Hincky) und dem Regisseur der Compagnie amavada betreut und können bestimmte Theatertechniken entdecken oder vertiefen, indem sie die Qualen und Freuden der Kreation erleben. Mehrmals (am Ende der ersten Woche und während des gesamten letzten Wochenendes) werden wir unsere Arbeit dem Publikum vorstellen und es einladen, mit uns die Emotionen eines immersiven Wandertheaters zu erleben

Die Praktikanten werden sich an bestimmten Aufgaben beteiligen, die mit dem Leben im Kollektiv zusammenhängen. In der Küche werden sie von unserem Chefkoch Bubu Pagier beauftragt, der die Menüs zusammenstellt, aber Hilfe bei der Umsetzung benötigt. Außerdem werden wir die Nutzung von Mobiltelefonen einschränken, um uns auf unsere künstlerischen Ziele zu konzentrieren und uns die entfremdete, konstruktive, kollegiale und kreative Blase zu schaffen, die einer echten Künstlergruppe angemessen ist.

Leitung des Praktikums – Valéry Dekowski

Schauspielführung und Regie – Cléa Michelini & Guillaume Hincky

Schreiben – Alice Barbier, Nicolas Sorel & Valéry Dekowski

Musik – Pierre Millet

