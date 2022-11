Présentation des « noctiluques » à la Bibi La Bibi Caen Catégories d’évènement: Caen

Présentation des « noctiluques » à la Bibi La Bibi, 24 novembre 2022, Caen. Présentation des « noctiluques » à la Bibi Jeudi 24 novembre, 19h00 La Bibi

HubbubHum présentera son dernier ouvrage : « les noctiluques » La Bibi Place Guillouard 14000 CAEN Caen 14000 Calvados Normandie Dans le cadre des « Checks du Jeudaille », organisés par Amavada à la Bibi, le JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 à 19h, à la Bibi, Place Guillouard à CAEN (l’ancienne bibliothèque municipale) HubbubHum présentera son dernier ouvrage : « les noctiluques »

Puis, vers 20h : concert de « Celest on the Bayou fête les morts avec Valoche » (petite prolongation d’Halloween…) Et, venez un peu en avance, vous pourrez découvrir tous les beaux objets d’art, de littérature, etc.. vendus dans la boutique d’Amavada « C’est encore Noël ! », qui ouvre ses portes cet après-midi là !

