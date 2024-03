La Biarrose Parvis sud Grande plage Biarritz, dimanche 7 juillet 2024.

La Biarrose Parvis sud Grande plage Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Cette course caritative Eco-responsable et non chronométrée est organisée au profit de la lutte contre le cancer du sein.

Un village est dressé sur le parvis sud de la grande plage.

Le départ de la course à 9h30 est précédé d’un échauffement collectif de 8h30 à 9h15.

Fin de l’évènement à 12h00.

Secours assurés par le Biarritz Sauvetage.

Le parcours suit le littoral départ et arrivée à la Grande plage. .

Début : 2024-07-07 08:30:00

fin : 2024-07-07

Parvis sud Grande plage Boulevard du Général de Gaulle

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

