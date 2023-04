ENS – RALLYE NATURE, 22 juillet 2023, La Bezole.

5 km / Facile

Rendez-vous à l’entrée du village

Les participants ont en leur possession une feuille de route sur laquelle ils vont pouvoir inscrire le résultat des différentes épreuves. Il y a quatre niveaux de difficulté : enfants non-lecteurs ; CP/CE1 ; CM/collège ;lycée/adultes. Le parcours est en autonomie.

Réservation obligatoire.

15 personnes max..

2023-07-22 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-22 17:00:00. .

La Bezole 11300 Aude Occitanie



5 km / Easy

Meeting point at the entrance of the village

The participants have in their possession a roadmap on which they will be able to write down the results of the different tests. There are four levels of difficulty: non-reading children; CP/CE1; CM/college; high school/adults. The course is autonomous.

Reservation required.

15 people max.

5 km / Fácil

Punto de encuentro a la entrada del pueblo

Los participantes tienen en su poder una hoja de ruta en la que podrán anotar los resultados de las diferentes pruebas. Hay cuatro niveles de dificultad: niños no lectores; CP/CE1; CM/universitario; bachillerato/adultos. El curso es autoguiado.

Reserva obligatoria.

15 personas máximo.

5 km / Leicht

Treffpunkt am Eingang des Dorfes

Die Teilnehmer haben einen Laufzettel in ihrem Besitz, auf dem sie das Ergebnis der verschiedenen Aufgaben eintragen werden. Es gibt vier Schwierigkeitsgrade: Kinder, die nicht lesen; CP/CE1; CM/College ;Lycée/Erwachsene. Der Parcours wird selbstständig absolviert.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 15 Personen.

Mise à jour le 2023-03-29 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude