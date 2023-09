Atelier savoir-faire – Découverte de la fonderie La Bezanterie Millières, 14 octobre 2023, Millières.

Millières,Manche

Découvrez le métier de fondeur de métaux le temps d’une animation découverte d’1h. Après fonte du métal à très haute température, Jean-Luc Hélaine coule la préparation dans un moule qu’il créé au préalable. Il donne vie à des pièces uniques en étain, laiton ou encore en bronze. 7 ans et plus..

2023-10-14 15:00:00 fin : 2023-10-14 16:00:00. .

La Bezanterie

Millières 50190 Manche Normandie



Discover the job of a metal caster during a 1-hour workshop. After melting the metal at very high temperatures, Jean-Luc Hélaine casts the preparation in a mold he has created beforehand. He brings unique pieces to life in pewter, brass or bronze. Ages 7 and up.

Descubra el oficio de fundidor de metales durante una visita guiada de una hora. Tras fundir el metal a muy alta temperatura, Jean-Luc Hélaine vierte la mezcla en un molde que ha creado previamente. Da vida a piezas únicas de estaño, latón o bronce. A partir de 7 años.

Entdecken Sie den Beruf des Metallgießers während einer 1-stündigen Entdeckungsanimation. Nachdem das Metall bei sehr hohen Temperaturen geschmolzen wurde, gießt Jean-Luc Hélaine das Präparat in eine Form, die er zuvor erstellt hat. So entstehen einzigartige Stücke aus Zinn, Messing oder Bronze. 7 Jahre und älter.

Mise à jour le 2023-09-12 par Côte Ouest Centre Manche