La Bête et l’Animale Le Manège, Scène Nationale de Reims Reims, jeudi 14 novembre 2024.

La Bête et l’Animale Première de la Bête et l’animale Jeudi 14 novembre, 20h00 Le Manège, Scène Nationale de Reims

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-14T20:00:00+01:00 – 2024-11-14T21:30:00+01:00

Fin : 2024-11-14T20:00:00+01:00 – 2024-11-14T21:30:00+01:00

Deuxième volet de notre triptyque sur le temps, ce spectacle pour la salle condense par le biais d’un roman et des nouvelles technologies, nos réflexions sur le sentiment d’accélération dans nos vies contemporaines et notre volonté d' »animalisation ». Ce roman à paraître dans notre maison d’édition : les éditions de l’Espèce, raconte l’histoire de l’animalisation d’une femme. Ce texte est travaillé et mis en scène avec la complicité de Rebecca Chaillon et est inspiré des travaux de Donna Haraway. Faut-il se battre contre le sentiment de fugacité ou faut-il se laisser apprivoiser par le temps ? Peut-on se perdre dans les méandres d’un instant ? Peut-on apprendre des bêtes le «Kairos» nécessaire pour vivre en harmonie avec les non-humains? Pouvons-nous habiter la chthulucène ? ( ce concept englobe toutes les entités terrestres, présentes et à venir, en déconstruisant les grandes divisions binaires, Donna Haraway)

Le Manège, Scène Nationale de Reims Reims Reims 51100 Marne Grand Est

cirque théâtre