La Bête du Vaccarès Aix-en-Provence, 9 avril 2022

La Bête du Vaccarès Bastide du Parc Jourdan 8 Avenue Jules Ferry Aix-en-Provence

2022-04-09 13:30:00 – 2022-04-26 18:30:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

L’exposition réunit le photographe Dominique Dattola et le romancier disparu, pour la toute première exposition d’un cycle, qui mettra également en scène, dans le même dispositif : La Chèvre d’Or, de Paul Arène, et Les Contes de l’Alycastre de Don Datto di Melito.



Depuis les temps les plus reculés de l’Humanité, les animaux mythologiques évoluent dans la géographie secrète de notre imagination. Ils restent tapis aux tréfonds de nos rêves enchantés ou de nos pires cauchemars. Alors, pour ne pas troubler votre voyage intérieur à l’occasion de la visite de cette exposition, aucun personnage, aucun animal, ne viendra troubler les paysages de Camargue, en apparence paisibles, accrochés aux cimaises. Les figures primitives qui peuplent

notre inconscient doivent rester à l’estime des spectateurs ; un procédé littéraire classique, emprunté notamment aux auteurs fantastiques tels Allan Edgar Poe ou Howard Phillips Lovecraft. Le poète félibre Joseph d’Arbaud qui a inspiré cette série de prises de vues autour de l’étang du Vaccarès, est lui aussi rompu au procédé. La bête qui hante ses marais ne se montre quasiment jamais, au mieux très furtivement, abandonnant le manadier qui la traque, comme le lecteur du roman, à leur curiosité insatiable et à leurs frissons.



La proposition photographique naturaliste de Dominique Dattola suit la piste des maîtres. L’étang et ses alentours sont présentés ici, du zénith au couchant, par une journée ensoleillée. Les cadrages sont exactement ceux pris sur le vif. L’étalonnage des couleurs est sans artifice, pour restituer sur le papier l’ambiance du plan d’eau aux différentes heures de la journée. La série sélectionnée pour cette exposition se compose de vingt-et-un clichés tirés sur Hahnemühle par le studio AZA à Marseille, et d’une poignée de gommes bichromatées tirées à l’insoleuse sur Canson Montval au Labo511 d’AZOTH Studio.



Une lecture du conte est proposée le samedi 16 Avril à 16h à l’Oustau de Prouvènço (sur réservation communication.azothstudio@gmail.com )

Cette 2é édition des Rendez-vous de l’Alycastre est consacrée à “La Bête du Vaccarès”, un proche cousin du dragon de l’Alycastre. L’exposition est inspirée du roman éponyme de Joseph d’Arbaud (1874-1950).

