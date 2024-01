La Bête dévorante, soirée de lancement La Bellevilloise Paris, dimanche 18 février 2024.

Le dimanche 18 février 2024

de 19h30 à 23h30

.Public adultes. gratuit

Dimanche 18 février, de 19h30 à 23h30, La Bellevilloise accueille la soirée de lancement du deuxième numéro de la revue « La Bête Dévorante », portant sur le thème du Rouge.

La Bête Dévorante accueille trois groupes d’artistes aux styles éclectiques.

Le bal du Rouge est ouvert par Ecaille Rouge, jeune rappeur brestois, à l’univers poétique ponctué d’influences House et Classique avec un répertoire innovant. Il vient de sortir un nouveau projet, Automne, qu’il présente dans la revue.

Trio Duka est formé de trois amis qui se sont retrouvés autour d’un répertoire musical classique pour former un trio qui revisite la musique classique avec des compositions originales.

Sarba 24 assurera la fin de soirée : c’est un duo de musique électronique mêlant influences rock, paysages sonores, drones distordues et séquences rythmiques.

Pour terminer la soirée, Joe, membre de Sarba 24, Torpedo de son nom de scène, mixera, afin que ceux qui veulent rester discuter et danser un peu puissent le faire !

La Bête dévorante est une revue artistique fondée à l’été 2023 qui a vocation à raconter l’art de son temps et à rassembler autour d’un thème choisi art, articles, écrits, poèmes et autres productions artistiques diverses. Dans le cadre de la sortie de son second numéro, Rouge, elle organise à La Halle aux Oliviers une soirée pour réunir autour de concerts et d’un verre les amateurs de musique et d’art.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

La Bête dévorante, soirée de lancement