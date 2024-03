La Bestiole and Friends à la Dame de Canton La Dame de Canton Paris, mercredi 15 mai 2024.

Le mercredi 15 mai 2024

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant

Prévente : 12 euros

Retrouvez la Bestiole and Friends à la Dame de Canton le 15 mai !

Rarement le nom d’un groupe n’aura été aussi à propos que celui de La Bestiole, duo rock français énergique formé par Delphine (chant / batterie – percussions) et Olivier (guitares et chant). Ce binôme fusionnel n’a pas peur de bousculer les codes, à travers leurs morceaux composés à 4 mains sur des textes de Delphine.

Ceux qui les ont vu sur scène, de la Fête de l’Huma à l’Olympia, en tête d’affiche ou en ouverture des plus grands (Les Négresses Vertes, Asaf Avidan, Benjamin Biolay et bien d’autres) sont touchés par leur complicité scénique. Cette Bestiole est un peu comme un animal à deux têtes ou les ventricules d’un même cœur.

C’est de l’autre côté de l’Atlantique que se situent les influences musicales d’Olivier, ambiance Velvet Underground et Sonic Youth. Là où les affinités de Delphine se tournent plutôt du côté de la chanson française, dans une filiation à la Brigitte Fontaine.

C’est ainsi qu’ils réussissent à faire le lien entre l’énergie du rock et la subtilité des mots qui touchent au cœur. Pas de doute, Delphine et Olivier dégagent la force centrifuge de ceux qui roulent en tandem. La Bestiole, c’est une poésie rageuse et la fougue contagieuse d’une vraie bête de Scène.

« Pour cette nouvelle édition de nos soirées « La Bestiole & Friends », nous avons décidé de réunir autour de nous, sur la scène de notre chère Dame de Canton, une partie de nos Amis : Matthieu Askehoug, Olivier Eyt, Lembe Lokk, N.L.W. et François Puyalto.

Parce que notre Aventure musicale n’est jamais aussi belle et riche que lorsque nous la partageons ! » – La Bestiole.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Contact : http://www.damedecanton.com/event/la-bestiole-friends-lembbe-lokk-askehoug-et-francois-puyalto/ https://www.billetweb.fr/la-bestiole-friends

