Gratuit : oui Dans la limite des places disponibles Projection du court-métrage d’animation, suivie d’une rencontre avec son co-réalisateur Ram Tamez La BestiaRéalisation : Marlijn van Nuenen, Alfredo Gerard Kuttikatt, Ram TamezProduction : Gobelins – L’École de l’Image2020Durée : 7’41 Un jeune contrebandier mexicain et une petite fille voyagent clandestinement à bord d’un train de marchandises, appelé La Bestia, pour se rendre aux États-Unis. Une blessure transforme sa perception du voyage. Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

