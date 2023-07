SHOWhER : electro-pop française La Besalada Ayguesvives, 15 juillet 2023, Ayguesvives.

SHOWhER : electro-pop française Samedi 15 juillet, 20h30 La Besalada Entrée libre : rémunération des artistes au chapeau

Ces chansons sont nées sous la douche ! Des boucles qui n’en font qu’à ma tête… des mots qui jouent avec l’écho et se répondent à double sens … des chansons qui me ressemblent. Intimes, mais que… Décomplexées aussi.

Mylène Farmer ludique.

https://www.youtube.com/watch?v=Gmq3jFr0vCc&feature=youtu.be

La Besalada 18 chemin de Ticaille Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « besalada31@gmail.com »}] [{« data »: {« author »: « SHOWHER », « cache_age »: 86400, « description »: « Sortie du premier single de SHOWHER le 16 juin 2023n »Girl Shower » sera disponible sur toutes les plateformes de tu00e9lu00e9chargement (Spotify, Deezer…)nnParoles et musique : ShowhernMixage : Victor Pezet Studio du FrigonMastering : Christophe Chapelle u2013 Sinetracks masteringnnRu00e9alisationr : Caroline Vignaux et Hugo BreamsnnrrComu00e9diennes et comu00e9dien : Hu00e9lou00efse Bernabu00e9ur, Auru00e9lie Fourment, rAnne-Laure Jouchter, rMarine Louarnr, Catherine Ortala, rMila Roulxr, Margot Nou00ebl-Tournebizer, Stephan Veselinoviu0107, rCaroline Vignaux, rEt u2026 Pad (wouaf wouaf)nrrnMaquillage : rLaurie Faux (DollyLau)nrrnProduction : Pti Poa / Showherr nImage : Hugo BreamsrnMontage : Hugo Breams et Caroline VignauxrnRu00e9gie tournage : Catherine Ortala et ThomasnrrnDesign Graphiquer : Affixe CommunicationnrnRetrouvez SHOWHER sur :nhttps://www.facebook.com/Caro.Showhernhttps://www.tiktok.com/@caro.showhernhttps://www.instagram.com/caro.showher/nn #pop #electropop #chansonsfrancaise2023 #femalemusician #chanteuse #girlshower #showher », « type »: « video », « title »: « SHOWHER – Girl Shower [Clip Officiel] », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Gmq3jFr0vCc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Gmq3jFr0vCc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCMN7VXXyJDTJYXptHnjBSZA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=Gmq3jFr0vCc&feature=youtu.be »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T20:30:00+02:00 – 2023-07-15T22:00:00+02:00

2023-07-15T20:30:00+02:00 – 2023-07-15T22:00:00+02:00