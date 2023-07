Karaoké acoustique « barbare » La Besalada Ayguesvives Catégories d’Évènement: Ayguesvives

Haute-Garonne Karaoké acoustique « barbare » La Besalada Ayguesvives, 8 juillet 2023, Ayguesvives. Karaoké acoustique « barbare » Samedi 8 juillet, 20h00 La Besalada Participation libre au chapeau Priscille et son bel orgue de Barbarie vous accompagnerons toute la soirée pour fredonner vos chansons préférées : de Champs Elysées à Gantanamera, en passant par Amsterdam, il y en aura pour toutes les voix à la Besalada samedi soir. La Besalada 18 chemin de Ticaille Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « besalada31@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

