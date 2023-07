Atelier FRESQUE DU CLIMAT La Besalada Ayguesvives, 8 juillet 2023, Ayguesvives.

Atelier FRESQUE DU CLIMAT Samedi 8 juillet, 15h00 La Besalada Entrée libre sur inscription à besalada31@gmail.com, dans la limite de 16 participants.

L’atelier mobilise l’intelligence collective pour sensibiliser les participants aux changements climatiques. Son approche ludique et pédagogique permet à tous les publics de s’approprier le sujet des changements climatiques. Durant l’atelier, les participants relient les liens de cause à effets et intègrent les enjeux climatiques dans leur globalité.

La Besalada 18 chemin de Ticaille Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « besalada31@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

