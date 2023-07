Théâtre « La baby-sitter » de René de Olbadia par la compagnie Je2Scene La Besalada Ayguesvives Catégories d’Évènement: Ayguesvives

Haute-Garonne Théâtre « La baby-sitter » de René de Olbadia par la compagnie Je2Scene La Besalada Ayguesvives, 7 juillet 2023, Ayguesvives. Théâtre « La baby-sitter » de René de Olbadia par la compagnie Je2Scene Vendredi 7 juillet, 21h00 La Besalada Participation libre au chapeau Deux époux. La vie qu’ils menent ensemble depuis quelques années les a enfermés dans les limbes de leurs pensées, dans l’enfer du quotidien, dans la routine. Ils doivent se rendre à un dîner chez des amis, mais ils restent cloués chez eux sans pouvoir partir car la baby-sitter sur laquelle ils comptaient pour garder leurs enfants n’arrivent pas… La Besalada 18 chemin de Ticaille Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « besalada31@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T21:00:00+02:00 – 2023-07-07T22:15:00+02:00

2023-07-07T21:00:00+02:00 – 2023-07-07T22:15:00+02:00 théâtre Détails Catégories d’Évènement: Ayguesvives, Haute-Garonne Autres Lieu La Besalada Adresse 18 chemin de Ticaille Ville Ayguesvives Departement Haute-Garonne Age min 12 Age max 99 Lieu Ville La Besalada Ayguesvives

La Besalada Ayguesvives Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ayguesvives/