Novembre Gourmand CHEZ MORILLE la Bertonnière Augé, 4 novembre 2023, Augé.

Augé,Deux-Sèvres

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez découvrir en famille ou entre amis notre ferme Chez Morille, spécialisée dans l’élevage et la production de canard gras !

– Offres exclusives et remises promotionnelles

– Visites guidées de la ferme et de la Canard Académie

– Déjeuner sur place les midis (sans réservation)

– Animations culinaires et dégustations de nos produits

– Grand jeu tombola

– Présence de viticulteurs d’Anjou, de Champagne, de Cognac et d’un producteur de bœufs Limousines ..

2023-11-04 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

la Bertonnière

Augé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover our Chez Morille farm, specialized in the breeding and production of fattened duck, in a warm and friendly atmosphere, with family and friends!

– Exclusive offers and promotional discounts

– Guided tours of the farm and Canard Académie

– Lunch on site (no reservation required)

– Culinary events and product tastings

– Grand tombola game

– Presence of winegrowers from Anjou, Champagne, Cognac and a Limousin beef producer.

Venga a descubrir nuestra granja Chez Morille, especializada en la cría y producción de pato de engorde, en familia o entre amigos, en un ambiente cálido y acogedor

– Ofertas exclusivas y descuentos promocionales

– Visitas guiadas a la granja y a la Academia Canard

– Almuerzo in situ al mediodía (sin reserva)

– Eventos culinarios y degustaciones de nuestros productos

– Gran juego de tómbola

– Estarán presentes viticultores de Anjou, Champaña, Cognac y un productor de carne de vacuno de Limousin.

Entdecken Sie in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden unseren Bauernhof Chez Morille, der auf die Aufzucht und Produktion von Stopfenten spezialisiert ist!

– Exklusive Angebote und Sonderrabatte

– Geführte Besichtigungen des Bauernhofs und der Canard Académie

– Mittagessen vor Ort an den Mittagen (ohne Reservierung)

– Kulinarische Animationen und Verkostung unserer Produkte

– Großes Spiel Tombola

– Anwesenheit von Winzern aus Anjou, der Champagne, Cognac und einem Produzenten von Limousin-Rindern .

