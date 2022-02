La Berniéraise revient les 3 et 4 juin 2022 au centre Juno Beach Bernières Sur Mer Bernières-sur-Mer Catégories d’évènement: Bernières-sur-Mer

Rassemblement nautique qui fête la liberté retrouvée en juin 1944, la Berniéraise rend hommage à nos libérateurs le temps d’un weekend les 3 et 4 juin 2022. Cette manifestation nautique gratuite permet la pratique d’activités de navigation douces ouverte à toutes et tous. **Au programme:** Navigation toute la journée de les supports légers : planches, paddles, kayaks…, un pique-nique festif, des animations : fanfare, … – Restauration possible sur place. Manifestation nautique, la Berniéraise fête la libération et permet à tous de venir admirer les embarcations et s’essayer à la pratique d’une activité nautique les 3 et 4 juin à Bernières Sur Mer Bernières Sur Mer Bernières Sur Mer 14990 Bernières-sur-Mer Calvados

