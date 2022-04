La Berniéraise Bernières-sur-Mer, 4 juin 2022, Bernières-sur-Mer.

La Berniéraise Plage face à la Maison des Canadiens Place du 6 juin Bernières-sur-Mer

2022-06-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-04 17:00:00 17:00:00 Plage face à la Maison des Canadiens Place du 6 juin

Bernières-sur-Mer Calvados

Pour rendre hommage à nos Libérateurs venus par la mer, le 6 juin 1944, La Berniéraise réunit chaque année en juin sur l’eau des embarcations à voile et à rame qui débarquent sur la plage de Juno Beach face à la Maison des Canadiens de Bernières sur Mer.

Samedi 4 juin 2022

10h00 Ouverture du Village de La Berniéraise

11h00 Départ de la Navigation de Conserve des Rameurs

12h00 Débarquement des Rameurs

12h15 Débarquement des Voileux

12h30 Pique-nique Festif et Animations (SNSM, Démonstration Chiens Sauveteurs Aquatiques, Pêcheurs Plaisanciers)

14h00 Le Grand Embarquement

14h30 Navigations libres et partagées

17h00 Clôture de La Berniéraise

labernieraise@orange.fr http://www.labernieraise.fr/

