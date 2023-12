CONCOURS DE PHOTOS ET DESSINS – LA BERNERIE EN RETZ La Bernerie-en-Retz, 7 février 2024, La Bernerie-en-Retz.

La commune de La Bernerie a le plaisir de vous inviter à participer à son concours photo et dessin dans le cadre de la semaine « Égalité, Sobriété, Biodiversité : La Bernerie en 2050 », du 28 février au 2 mars 2023..

Objet du concours : Le sujet principal du concours est « Égalité, Sobriété, Biodiversité : La Bernerie en 2050 ».

Laissez libre cours à votre imagination en explorant les thèmes spécifiques : « Lutte contre les inégalités », « Viser la sobriété », et « Protéger la biodiversité ».

Ce concours vise à mettre en lumière votre créativité sur des thèmes qui nous tiennent à cœur : « Lutter contre les inégalités », « Viser la sobriété », et « Protéger la biodiversité ». Vous êtes libres de nous montrer votre vision de ces enjeux à La Bernerie et à travers des dessins et/ou des photographies.

Des récompenses seront remises aux meilleures œuvres, et le concours est ouvert à tous, avec une catégorie spéciale pour les enfants de moins de 12 ans.

Vous pouvez soumettre vos réalisations avant le 18 février 2024 à l’adresse électronique suivante : concours@mairie-labernerie.fr.

Participants : Ce concours est ouvert à tous, et la participation est gratuite. Pour les participants mineurs, une autorisation parentale pourra être requise. La soumission des œuvres se fait exclusivement par voie électronique. Les membres du jury ainsi que leurs familles ne sont pas autorisés à participer. Les œuvres soumises doivent obligatoirement refléter les thèmes définis et ne doivent pas être signées. Pour vous inscrire et déposer vos œuvres, prière de remplir le document ci-dessous et de nous le renvoyer (par internet ou en déposant à l’accueil de votre mairie.

