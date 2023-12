LE JEU DES VITRINES DE LA BERNERIE EN RETZ La Bernerie-en-Retz Catégories d’Évènement: La Bernerie-en-Retz

Loire-Atlantique LE JEU DES VITRINES DE LA BERNERIE EN RETZ La Bernerie-en-Retz, 26 décembre 2023

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26

fin : 2023-12-26 Il pleut, il fait froid ?

Il en faut plus pour vous déstabiliser !

Et puis quoi de mieux pour se plonger dans l’univers d’un manoir anglais à la période de Noël ? Cette année vous avez une enquête à résoudre et on compte sur vous, car le repas de Noël est en péril. Bonne chance,.

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-21

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bernerie-en-retz/