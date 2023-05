EXPOSITION – SIRI ET PIERRE Salle Magrès La Bernerie-en-Retz Catégories d’Évènement: La Bernerie-en-Retz

Loire-Atlantique EXPOSITION – SIRI ET PIERRE Salle Magrès, 14 août 2023, La Bernerie-en-Retz. Peintures et Aquarelles.

2023-08-14 à ; fin : 2023-08-14 19:00:00. .

Salle Magrès

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Paintings and Watercolors Pinturas y acuarelas Gemälde und Aquarelle Mise à jour le 2023-04-14 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: La Bernerie-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle Magrès Adresse Salle Magrès Ville La Bernerie-en-Retz Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Salle Magrès La Bernerie-en-Retz

Salle Magrès La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la bernerie-en-retz/

EXPOSITION – SIRI ET PIERRE Salle Magrès 2023-08-14 was last modified: by EXPOSITION – SIRI ET PIERRE Salle Magrès Salle Magrès 14 août 2023 Salle Magrès La Bernerie-en-Retz

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique