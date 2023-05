CONCERT MABEL JAZZ BAND Les Halles, 9 août 2023, .

Le groupe propose un voyage entre les époques allant du jazz des divas des années 40 à la soul de Ray Charles en passant par Henri Salvador et Gainsbourg.

Sous la Halle – A partir de 21h00

Org. La Mairie.

2023-08-09

Les Halles

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The group proposes a journey between the eras from the jazz of the divas of the 40s to the soul of Ray Charles through Henri Salvador and Gainsbourg.

Under the Hall – From 9:00 pm

Org. The Town Hall

El grupo propone un viaje entre épocas, del jazz de las divas de los años 40 al soul de Ray Charles, pasando por Henri Salvador y Gainsbourg.

Under the Hall – A partir de las 21.00 h

Org. La Mairie

Die Gruppe bietet eine Reise zwischen den Epochen, die vom Jazz der Diven der 40er Jahre über Henri Salvador und Gainsbourg bis hin zum Soul von Ray Charles reicht.

Unter der Halle – Ab 21.00 Uhr

Org. Das Rathaus

