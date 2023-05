ENQUÊTE HISTORIQUE A LA BERNERIE EN RETZ Plan d’Eau, 9 août 2023, .

Enquête historique en lien avec l’histoire et le patrimoine de la commune de La Bernerie, organisée par la Nouvelle Maison de l’Histoire de La Bernerie-en-Retz. Les petits détectives en herbe passeront par plusieurs points d’étape où ils découvriront des indices..

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 16:30:00. .

Plan d’Eau

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Historical investigation in connection with the history and the heritage of the commune of La Bernerie, organized by the New House of the History of La Bernerie-en-Retz. The little detectives will go through several stages where they will discover clues.

Investigación histórica relacionada con la historia y el patrimonio del municipio de La Bernerie, organizada por la Nouvelle Maison de l’Histoire de La Bernerie-en-Retz. Los pequeños detectives pasarán por varias etapas en las que descubrirán pistas.

Historische Untersuchung im Zusammenhang mit der Geschichte und dem Kulturerbe der Gemeinde La Bernerie, organisiert von der Nouvelle Maison de l’Histoire de La Bernerie-en-Retz. Die kleinen Nachwuchsdetektive werden an mehreren Haltepunkten vorbeikommen, an denen sie Hinweise entdecken werden.

Mise à jour le 2023-04-14 par eSPRIT Pays de la Loire