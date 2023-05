ANIMATION MUSICALE Sous la Halle, 7 août 2023, La Bernerie-en-Retz.

Répétition costumée des Danceries Jade de Retz et initiation à la danse.

Danses de cour et de villages du Moyen-âge à la Renaissance..

2023-08-07 à ; fin : 2023-08-07 19:00:00. .

Sous la Halle rue Jeanne d’Arc

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Costumed rehearsal of the Danceries Jade de Retz and initiation to dance.

Court and village dances from the Middle Ages to the Renaissance.

Ensayo de vestuario de las Danceries Jade de Retz e iniciación a la danza.

Danzas cortesanas y aldeanas de la Edad Media al Renacimiento.

Kostümprobe der Danceries Jade de Retz und Einführung in den Tanz.

Hof- und Dorftänze vom Mittelalter bis zur Renaissance.

Mise à jour le 2023-04-14 par eSPRIT Pays de la Loire