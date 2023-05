EXPOSITION – MER ET MONTAGNE MAISON MAGRES, 7 août 2023, .

Cette année Jacqueline LEBLANC présente une cinquantaine d’huiles sur toile. Ce sont toujours des paysages, mais comme les derniers réalisés ont pris de la hauteur, l’eau toujours présente sur ses tableaux coule cette fois des montagnes, et quand les sommets se perdent dans le ciel et se mêlent aux.

2023-08-07 à ; fin : 2023-08-07 12:30:00. .

MAISON MAGRES

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



This year Jacqueline LEBLANC presents about fifty oil paintings. They are always landscapes, but as the last ones realized took height, the water always present on its paintings flows this time of the mountains, and when the tops are lost in the sky and are mixed with the

Jacqueline LEBLANC presenta este año una cincuentena de óleos. Siguen siendo paisajes, pero como los últimos fueron realizados en altura, el agua siempre presente en sus cuadros fluye esta vez de las montañas, y cuando las cumbres se pierden en el cielo y se mezclan con el

In diesem Jahr präsentiert Jacqueline LEBLANC etwa fünfzig Ölgemälde auf Leinwand. Es sind immer noch Landschaften, aber da die letzten Bilder höher geworden sind, fließt das Wasser, das immer auf ihren Bildern zu sehen ist, diesmal aus den Bergen, und wenn die Gipfel sich im Himmel verlieren und sich mit den Bergen vermischen, wird das Wasser in die Berge fließen

Mise à jour le 2023-04-14 par eSPRIT Pays de la Loire