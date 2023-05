CONCERT – BAL POUR PETITS ET GRANDS Esplanade Bellevue, 2 août 2023, .

La municipalité invite les petits à une boum sur la plage.

Bien sûr les « grands enfants » sont les bienvenues pour danser et s’amuser les pieds dans le sable. Cette soirée sera animée par les Dalton’s Night.



2023-08-02

Esplanade Bellevue Grande Plage

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The municipality invites the little ones to a party on the beach.

Of course the « big kids » are welcome to dance and have fun with their feet in the sand. This evening will be animated by the Dalton’s Night.

El municipio invita a los más pequeños a una fiesta en la playa.

Por supuesto, los « niños grandes » son bienvenidos a bailar y divertirse con los pies en la arena. Esta velada estará animada por la Noche de Dalton.

Die Gemeinde lädt die Kleinen zu einer Kinderparty am Strand ein.

Natürlich sind auch die « großen Kinder » herzlich willkommen, um zu tanzen und sich mit den Füßen im Sand zu amüsieren. Der Abend wird von der Dalton?s Night musikalisch umrahmt.

