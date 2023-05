FESTIVAL CLASSIQUE ESTIVAL – QUATUOR « QUATRE À QUATRE » Église Notre Dame de bons secours La Bernerie-en-Retz Catégories d’Évènement: La Bernerie-en-Retz

Loire-Atlantique FESTIVAL CLASSIQUE ESTIVAL – QUATUOR « QUATRE À QUATRE » Église Notre Dame de bons secours, 24 juillet 2023, La Bernerie-en-Retz. Anne-Claire COUCHOUREL, Sandy BONNEAU, Pianiste Olivier BESSON, Saxophone Vincent MITERRAND, trompette.

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-24 . .

Église Notre Dame de bons secours

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Anne-Claire COUCHOUREL, Sandy BONNEAU, Pianist Olivier BESSON, Saxophone Vincent MITERRAND, Trumpet Anne-Claire COUCHOUREL, Sandy BONNEAU, Pianista Olivier BESSON, Saxofón Vincent MITERRAND, Trompeta Anne-Claire COUCHOUREL, Sandy BONNEAU, Pianist Olivier BESSON, Saxophon Vincent MITERRAND, Trompete Mise à jour le 2023-04-14 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: La Bernerie-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu Église Notre Dame de bons secours Adresse Église Notre Dame de bons secours Ville La Bernerie-en-Retz Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Église Notre Dame de bons secours La Bernerie-en-Retz

Église Notre Dame de bons secours La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la bernerie-en-retz/

FESTIVAL CLASSIQUE ESTIVAL – QUATUOR « QUATRE À QUATRE » Église Notre Dame de bons secours 2023-07-24 was last modified: by FESTIVAL CLASSIQUE ESTIVAL – QUATUOR « QUATRE À QUATRE » Église Notre Dame de bons secours Église Notre Dame de bons secours 24 juillet 2023 Église Notre Dame de bons secours La Bernerie-en-Retz

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique