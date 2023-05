EXPOSITION – CARRÉ D’ART MAISON MAGRES, 24 juillet 2023, La Bernerie-en-Retz.

Quatre artistes, membres de la même famille, exposent ensemble pour présenter leurs œuvres. Karine proposera des bijoux et de la décoration en bois artisanales. Des pièces uniques. Fabrice les photographies de ses voyages, en France et à l’étranger, Jacqueline ses tableaux 3 D en relief et Marc ses .

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-24 12:30:00. .

MAISON MAGRES

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Four artists, members of the same family, are exhibiting together to present their work. Karine will propose handcrafted jewelry and wood decoration. Unique pieces. Fabrice photographs of his travels, in France and abroad, Jacqueline his 3D paintings in relief and Marc his

Cuatro artistas, miembros de una misma familia, exponen juntos para mostrar sus obras. Karine ofrecerá joyas hechas a mano y decoración en madera. Piezas únicas. Fabrice presentará fotografías de sus viajes por Francia y el extranjero, Jacqueline presentará sus pinturas en relieve 3D y Marc presentará sus

Vier Künstler, die Mitglieder derselben Familie sind, stellen gemeinsam aus, um ihre Werke zu präsentieren. Karine wird handgefertigten Schmuck und Holzdekorationen anbieten. Es handelt sich um einzigartige Stücke. Fabrice zeigt Fotografien von seinen Reisen in Frankreich und im Ausland, Jacqueline ihre 3-D-Reliefbilder und Marc seine

Mise à jour le 2023-04-14 par eSPRIT Pays de la Loire