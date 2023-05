REPAS MOULES- FRITES Sous les Halles, 14 juillet 2023, La Bernerie-en-Retz.

Les Pompiers de la commune vous proposent un repas moules-frites en attendant la soirée musique et feu d’artifice..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 20:00:00. .

Sous les Halles

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The firemen of the commune propose you a mussels and French fries meal before the music and fireworks evening.

Los bomberos locales le ofrecen una comida a base de mejillones y patatas fritas antes de la velada de música y fuegos artificiales.

Die Feuerwehr der Gemeinde lädt Sie zu einem Essen mit Muscheln und Pommes frites ein, während Sie auf den Abend mit Musik und Feuerwerk warten.

Mise à jour le 2023-04-14 par eSPRIT Pays de la Loire