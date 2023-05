BAL DU 14 JUILLET SOUS LES HALLES La Bernerie-en-Retz Catégories d’Évènement: La Bernerie-en-Retz

Loire-Atlantique BAL DU 14 JUILLET SOUS LES HALLES, 14 juillet 2023, La Bernerie-en-Retz. Soirée dansante avec l’orchestre CHORUS.

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 01:00:00.

SOUS LES HALLES

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Dance party with the CHORUS band Fiesta de baile con la banda CHORUS Tanzabend mit dem Orchester CHORUS

